UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадою

Лікарі у Львові врятували дівчинку з вродженою вадою (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі врятували немовля з тяжкою вродженою вадою. У дитини виявили дефект перегородки між шлуночками серця.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про хворобу

За словами медиків, йдеться про одну з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей, яка зустрічається у 2-6 випадках на 1 000 новонароджених.

Недугу виявили у п’ятимісячної Єви з Нововолинська. Тиждень тому під час планового УЗД лікарі виявили великий отвір між шлуночками її крихітного серця.

Медики зазначили, що цей дефект призводить до того, що в правий шлуночок серця і легеневу артерію надходить підвищена кількість крові. Тоді серце вимушено починає працювати в режимі перевантаження, підвищується тиск крові в судинах легень.

В результаті у дитини утруднюється дихання і розвивається кисневе голодування, через що страждають головний мозок, нирки і саме серце.

Зазвичай таку ваду діагностують ще до народження або вже в пологовому будинку. Але у випадку Єви її виявили лише з часом, коли порок вже почав призводити до задишки та серцевої недостатності. Тому операцію потрібно було робити терміново.

Як провели операцію

Щоб в майбутньому шрам після операції був менш помітним, хірурги вирішили оперувати мініінвазивно - через маленький розріз довжиною 4 см, який сховається під рукою дитини. А щоб успішно закрити отвір в перегородці, фахівці тимчасово зупинили серце немовляти.

Загалом операція тривала три години. Зараз з дитиною все добре, на сьомий день після операції Єва поїхала додому.

У Львові лікарі врятували немовля з вродженою недугою (facebook.com/1tmolviv)

Нещодавно ми повідомляли, що лікарі у Львові під час вибухів та без світла рятували дитині життя.

Також ми писали, що медики допомогли дівчинці, якій пухлина стискала серце та заважала дихати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівдітилікаріоперация