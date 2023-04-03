Під Бахмутом загинув захисник України, "свободівець" Денис "Вікінг" Ясинський

Ясинський захищав Україну від російських окупантів та підконтрольних Кремлю терористичних формувань з 2016 року. Служив у лавах 55-ї бригади ЗСУ на Донбасі до 2019 року. Був нагороджений відзнакою "За сприяння Збройним Силам України" за "Участь в АТО".

Після ескалації російської військової агресії та початку широкомасштабного вторгнення загарбників 24 лютого 2022 року він долучився до територіальної оборони.

Пізніше, вже 2023-го, Ясинський став на службу у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Денис "Вікінг" Ясинський, військовий ЗСУ (фото: facebook.com/AM6Po3iH)

Боєць загинув 31 березня під час виконання бойового завдання під Бахмутом, біля н.п. Хромове в Донецькій області. "Вікінг" отримав рани від уламків під час російських обстрілів. На жаль, поранення виявилися фатальними.

"Співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться у публікації.

До війни пан Денис був активним учасником Революції Гідності. Також він керував Запорізьким обласним осередком "Сокіл", був головою Запорізької міської організації ВО "Свобода".

Денис Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)

"Щоб описати, яким він був, не вистачить слів... Для всіх нас це непоправна втрата та рана, яка ніколи не загоїться", - пише на Facebook-сторінці "Харківський Сокілець".

Також для охочих підтримати родину захисника України та надати матеріальну допомогу в організації опублікували номер банківської картки: 4149 4993 9282 4882 / Ясинська Людмила.

Денис Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)

Українці в коментарях до публікації в мережі сумують через загибель воїна, дякують за мужність і захист батьківщини від загарбників, висловлюють слова підтримки рідним і близьким бійця.

Вічна та світла пам'ять герою, який віддав своє життя за вільну та незалежну Україну! Царство небесне і Велика вдячність та низький уклін за його жертовність!

Біль. Співчуття рідним, співчуття сокільцям

Вічна шана та слава Герою!

Вічна пам'ять Герою. Пам'ятаємо подвиг кожного Воїна. Співчуття рідним. Боляче.

В строю. Вічна пам'ять.

Світла пам'ять та вічна слава Герою! Співчуття та низький уклін рідним!

Навіки у наших серцях.

Вічна пам'ять Лицарю, Герою України! Співчуття близькими.

Денис "Вікінг" Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)