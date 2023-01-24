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Під Бахмутом загинув відомий український фігурист. Йому було всього 25...

На війні загинув український фігурист Дмитро Шарпар (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Через війну, яку розпочала Росія проти України, загинув представник вітчизняного спорту. Під Бахмутом Донецької області загинув колишній відомий український фігурист Дмитро Шарпар.

Про це повідомили у громадській організації з розвитку фігурного катання Skate Ukraine у Facebook.

Що відомо про військового

25-річний Дмитро Шарпар пішов захищати Україну, коли окупанти розпочали повномаштабну війну.

Раніше він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко (відома фігуристка).

До того, як Дмитро пішов захищати Україну від ворога і вступив на військову службу, він був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до десяти найздібніших учасників на Юнацьких Олімпійських іграх-2016.

Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Під Бахмутом загинув Дмитро Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)

Раніше ми повідомляли, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст.

Також ми писали, що у боях за Україну загинув відомий український спортсмен-рекордсмен.

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війназагинувфігурист