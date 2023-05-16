Під Бахмутом загинув відомий фотограф-натураліст Денис Кривий

Денис Кривий займався фотографією паралельно з туризмом, ще зі студентських часів. Кілька разів на рік він їздив до Карпат, щоб передати красу кожної пори року. Його знімки швидко стали відомими, і він почав проводити пленери, семінари та тренінги. Він брав участь у багатьох конкурсах, виставках та фестивалях.

Виставки фоторобіт Дениса проводили у багатьох містах України, а деякі роботи зберігаються у країнах Європи, Північної Америки та Азії. Він також співпрацював із National Geographic Ukraine.

Денис Кривий (фото: facebook.com/Бузький Гард)

"Молодий, енергійний, талановитий, автор фотовиставки "Краса Бузького Гарду", яка неодноразово демонструвалася в музеях нашої країни. Фото Дениса Кривого красуються у виданнях національного природного парку "Бузький Гард", на сайті парку, стендах, путівниках, листівках та інших публікаціях. Ми ніколи не забудемо світлі справи та талант Дениса", - йдеться у повідомленні.

Як розповів його колега, журналіст Гард City Володимир Галузінський, Денис пішов захищати Україну навесні 2022 року добровольцем та був у Силах спеціальних операцій.

"У нього була міжнародна премія FIAP – це найпрестижніший європейський конкурс фотохудожників. Ми з ним навчалися разом в університеті з першого курсу, він фактично на моїх очах відбувся як фотохудожник як пейзажник. Його фотографії публікували в National Geographic", - додав Галузінський.

Про смерть Дениса також написала його дружина Галина Волгіна. У них із Денисом підростає дві маленькі дочки.

"Сьогодні (15 травня) я дізналася про втрату найкращої та найважливішої для мене людини. Мого чоловіка. Мого друга. Мого Сонця. Кращого батька двох маленьких дівчаток. Дені більше немає. Він загинув у Бахмуті. Намагаючись врятувати поранених побратимів. Герой та захисник. Він завжди робив усе і навіть більше, а вважав, що все одно недостатньо. Він добровільно вибрав свій шлях і з честю пройшов його. Пам'ятаємо його!" – написала вона.

За даними IMI, Денис Кривий став 58 медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

Роботи Дениса Кривого (фото: ГардCity)