Певица Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам со звездами" после ДТП: на паркет не выйдет

"Макс дома. У него внутричерепная мозговая травма. У него все в порядке на самом деле. То, как он врезался все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может", - говорит исполнительница.

Также Власова рассказала, что не знает, что будет на этой неделе на "Танцах со звездами". Однако она говорит, что радуется, ведь ее партнер жив, но еще плохо себя чувствует.

"Я не знаю, чем все это завершится в прямом эфире. Я знаю точно одно, что жизнь прекрасна, я сейчас сижу здесь и мне хорошо от того, что Макс жив и не произошло ничего такого, что могло быть безвозвратно. Я радуюсь тому, что я могу утром ему написать и спросить, как у него дела. Я знаю, что сейчас он очень плохо себя чувствует и это понятно", - добавила Власова.

Кроме того, она добавила, что на этой неделе она выйдет на паркет и сделает все по-максимуму, что от нее зависит.

"На сцену я, конечно, выйду как никогда неподготовленной. Единственное что я понимаю, что должен выжать из себя все лучшее, что могу. Надеюсь, у меня что-то получится. Я не представляю, что будет", - добавила она.

Евгения Власова рассказала о состоянии Макса Леонова (instagram.com/eygeniavlasova)