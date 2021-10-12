Певица-поклонница Путина возмутилась петицией о запрете въезда в Украину артистов из РФ

Что думает Успенская

Исполнительница напомнила, что она является американской гражданкой, поэтому ее не должно коснуться ограничение, если оно будет принято. При этом ничего хорошего в подобных запретах, по словам певицы, быть не может.

"Ну я не знаю, что мне думать. Думаю, что это плохо. А вообще я не российская певица, я - американка. У меня гражданство США, поэтому я не могу говорить об артистах, у которых российские паспорта. Я вообще родилась в Украине, поэтому у меня вообще иное положение. Мне не запрещают выступать там. Я в России живу, я Россию люблю. Но в Украину мне не запрещают ехать, я к этому отношения не имею", - отметила артистка.

Успенская добавила, что политика не должна вмешиваться в искусство. Также Успенская заявила, что мечтает о возрождении хороших отношений между Россией и Украиной.

"Кончено, это неправильно. Но, к сожалению, сегодня пользуются этими приемами, чтобы как-то сделать так, чтобы артистам, на которых держится все, было плохо. Ведь музыка - это поддержка для страны. Музыканты, артисты никогда не едут же с планами разрушать какие-то отношения", - высказалась Успенская.

В чем суть петиции о запрете российских артистов в Украине

Кондратюк убежден, что нельзя допускать гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах россиян в Украине, так как они являются "представителями страны-агрессора и своим молчанием поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе".

Петиция за несколько дней набрала необходимое количество подписей (25 тысяч).