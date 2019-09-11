Певица, поборовшая рак: Евгения Власова рассказала, как узнала о страшной болезни

Фото: Евгения Власова (facebook.com realvlasova)

Евгения Власова откровенно рассказала о своей реакции на диагноз

Евгения Власова - украинская певица, которая несколько лет назад поборола рак, рассказала, как она узнала о страшном диагнозе от врачей. Об этом исполнительница сообщила в программе "Зірковий шлях". По словам артистки, вначале она не могла поверить в услышанное, так как она всегда вела здоровый образ жизни и ни о чем таком и подумать не могла. Власова призналась, что была очень удивлена услышать об онкологии.

"У меня был только один вопрос: не поняла? Вот как бы вот такое состояние, в смысле? Я? Я, человек, который ведет абсолютно здоровый образ жизни, ага, вот так? Сейчас я наемся того, чего не ела, сделаю то, чего не делала, и так? На, вот так. Ну правда не стала курить, пить. Ну это такое, это была растерянность, с тех пор я начала пить опять чай с сахаром", - призналась певица.

Фото: Евгения Власова (facebook.com realvlasova)

После этого звезде сделали операцию, а дальше она прошла курс химиотерапии, после которой была настолько слабой, что едва могла ходить.

Напомним, что певице провели четыре операции стоимостью более двухсот тысяч гривен. Средства на лечение собирала мама Евгении.

Кум Власовой - Константин Меладзе неожиданно протянул ей руку помощи, хотя она считала его жадным и скупым.

"Это человек умнейший, который на мои абсолютно нелепые высказывания сумел смотреть абсолютно спокойно, живя свою жизнь, это мне вообще, этот мой период напомнил какую-то такую нелепую истерику, игра сама с собой. Плюс я была оголенной, абсолютное нервное истощение, и я просто вот раз, и на камеру сказала то, что сказала. И вот поэтому нужно медитировать, чтобы понимать себя", – сообщила Власова.

Как мы ранее писали, Евгения Власова после долгой болезни представила душевный трек.