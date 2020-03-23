Первый зараженный коронавирусом в Житомире обратился к украинцам: люди, что вы творите

Коронавирус в Украине инфицировал 73 человека, из них трое погибли. Первый инфицированный мужчина COVID-19 в Житомире обратился к мэру города и сделал заявление. Видео из больницы, где он сейчас находится, он разместил на своей Facebook-странице.

Мужчина заявил, что против него в СМИ развернули кампанию ненависти и неправдивой информации. Во-первых ему не 56 лет, а 49, а во-вторых он не привозил в город группу иностранцев из 34 человек.

"В СМИ и соцсетях начали распространять ложь о том, что я привез в Житомир из Австрии туристическую группу в составе 34 человек, которых ночью выпустил в родном городе, и они как зомби распространяют инфекцию в городе. Сегодня уже прошло пять дней с тех пор, как вы об этом заявили. Я хочу спросить, обнаружены эти люди. Вы сказали, что этим занимается областная полиция и СБУ.Я хочу спросить, где эти туристы? Неужели наши спецслужбы не могли установить этих людей, то может их и не было", - заявил Вадим.

Украинец рассказал, что в городе создана атмосфера ненависти и страха. Людей, которые приезжают из-за границы, оскорбляют и ненавидят.

"Люди, что вы делаете, остановитесь. Посмотрите на другие страны, вспомните, как в Китае люди сплотились в борьбе с этой бедой. Люди в мире стараются поддержать друг друга, а у нас все наоборот - стоит чихнуть в общественном транспорте и на тебя направляют суровые взгляды. В Украине негативно относятся к людям, которые возвращаются домой, мол, оставайтесь, где были", - призывает Вадим.

Житомирянин обратился к мэру и украинцам (Facebook)

Вадим напомнил, что прилетел он с товарищем Максимом и его 11-летним сыном. Не было никаких туристов. Он обратился к мэру города признать свою ошибку и тогда, он не будет подавать на него в суд за клевету.

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