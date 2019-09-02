Не первый "попандос": раскрывший зверское убийство таксиста в Киеве коп угодил в скандал (фото)

Следователь полиции Киева, который занимался расследованием резонансного дела об убийстве 22-летнего таксиста 28 августа на Кольцевой дороге, ранее попадал в скандал из-за ДТП, которое он по информации журналистов спровоцировал, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом передает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.

Также опубликованы соответствующие фото, на которых сотрудник Святошинского райуправления находится на месте аварии несколько недель назад.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На другом снимке старший лейтенант уже на брифинге вместе с главой полиции столицы Андреем Крищенко после раскрытия жестокого убийства молодого таксиста. Тогда убийцу и его подельницу - граждан Молдовы и нелегалов - удалось поймать всего через полтора суток после совершения преступления.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Нереально круто и быстро было раскрыто убийство в Святошинском районе, но среди тех, кто расследовал и сейчас стоит рядом с руководством полиции Киева наш старый знакомый Саша. Это именно то, что бухой на бляхе попал в ДТП.

Еще тогда нас заверили, что его уволят, потому что это не первый его попандос и вообще он порочит звание офицера. Интересно, если бы его тогда же уволили, убийство бы не раскрыли?" - говорится в публикации.

Также приведена информация про прошлую аварию. В тексте указывается, что выпивший полицейский на автомобиле Audi врезался в отбойник на путепроводе у станции метро "Нивки". Сам правоохранитель все обвинения отрицал.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, недавно во Львове в ДТП с участием полиции пострадали двое пешеходов. Водитель полицейского внедорожника наехал на двух женщин.

Напомним также, что на днях в харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского, который прибыл по вызову работницы метро. До этого мужчина приставал к двум девушкам.