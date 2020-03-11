Известный футболист заразился коронавирусом: все детали

Коронавирус сразил немецкого футболиста Тимо Хюберса (фото: коллаж РБК-Украина)

В Германии зафиксировали первое заражение коронавирусом у футболиста

Коронавирус продолжает заражать все больше и больше людей. В Украине власти решили предостеречься и объявили карантин. В Германии тем временем официально появился первый профессиональный футболист, у которого диагностировали COVID-19. Речь идет о 23-летнем защитнике немецкого "Ганновера" Тимо Хюберсе.

В данное время на коронавирус проверяют всех представителей клуба, включая игроков, тренеров и весь персонал. Предполагается, что Хюберс заразился коронавирусом на одном из публичных мероприятий, которое проходило в субботу, 7 марта.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Спортивный директор "Ганновера" Герхард Цубер заявил, что у Хюберса не было никаких симптомов болезни. Он решил провериться на коронавирус после того, как узнал, что COVID-19 обнаружили у его приятеля, который был с ним на одном мероприятии.

Футболист сам обратился к врачу, а после этого его поместили на домашний карантин. Он точно не сыграет в ближайшем матче в Дрездене, но команда готовится к игре в обычном режиме.

Стоит отметить, что в Германии в настоящее время коронавирусом заразилось 1 629 человека, при этом трое из них скончались, а 25 - вылечились.

Напомним, что в связи с карантином украинцы очень обеспокоены тем, что же будет с детскими садами, и куда же "пристроить" детей, если бабушек и дедушек нет.