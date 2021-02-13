Первые симптомы ОРВИ: как быстро помочь организму и не допустить осложнений
В Украине кроме коронавируса сейчас наблюдается также много случаев обычных сезонных ОРВИ. Это заболевания, которые поражают в первую очередь слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Сначала болезнь поражает нос, потом распространяется на горло, гортань и околоносовые пазухи.
Медики рассказали, какие симптомы говорят о наличии ОРВИ и объяснили, как справиться с болезнью в начале, чтобы избежать осложнений. Этом пишет "24 канал".
Симптомы ОРВИ
Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:
- Кашель
- Боль в горле
- Насморк
- Чихание
- Головная боль
- Температура (обычно умеренно повышенная)
Обычно эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Стоит отметить, что при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые симптомы могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что могут развиться осложнения.
Как уберечься от заражения
Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм. А для этого нужно:
- Полноценно и сбалансированно питаться
- Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения
- Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями
- Снизить количество времени на улице в самую холодную пору
- Избегать мест скопления людей
- Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил
Однако, если избежать заболевания не удалось, то обращение к врачу является обязательным, так как симптомы могут сигнализировать и о других заболеваниях.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили взаимосвязь между симптомами коронавируса и возрастом пациента.
А также рассказывали о том, что врач предупредил, что ОРВИ можно легко спутать с коронавирусом.