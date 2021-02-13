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Первые симптомы ОРВИ: как быстро помочь организму и не допустить осложнений

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 11:02
Первые симптомы ОРВИ: как быстро помочь организму и не допустить осложнений Медики рассказали, как избежать осложнений при ОРВИ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине кроме коронавируса сейчас наблюдается также много случаев обычных сезонных ОРВИ. Это заболевания, которые поражают в первую очередь слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Сначала болезнь поражает нос, потом распространяется на горло, гортань и околоносовые пазухи.

Медики рассказали, какие симптомы говорят о наличии ОРВИ и объяснили, как справиться с болезнью в начале, чтобы избежать осложнений. Этом пишет "24 канал".

Симптомы ОРВИ

Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:

  • Кашель
  • Боль в горле
  • Насморк
  • Чихание
  • Головная боль
  • Температура (обычно умеренно повышенная)

Обычно эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Стоит отметить, что при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые симптомы могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что могут развиться осложнения.

Как уберечься от заражения

Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм. А для этого нужно:

  • Полноценно и сбалансированно питаться
  • Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения
  • Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями
  • Снизить количество времени на улице в самую холодную пору
  • Избегать мест скопления людей
  • Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил

Однако, если избежать заболевания не удалось, то обращение к врачу является обязательным, так как симптомы могут сигнализировать и о других заболеваниях.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили взаимосвязь между симптомами коронавируса и возрастом пациента.

А также рассказывали о том, что врач предупредил, что ОРВИ можно легко спутать с коронавирусом.

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