Первые признаки рака молочной железы у мужчин, на которые следует обратить внимание

Рак молочной железы у женщин стал очень распространенным за последние годы. Однако до сих пор без внимания остается рак молочной железы у мужчин.

Рак молочной железы у мужчин встречается гораздо реже, чем у женщин, и является одним из наименее распространенных типов рака. Однако в Великобритании ежегодно диагностируют рак молочной железы примерно у 350 мужчин.

Поэтому мужчинам следует знать о признаках и симптомах, на которые следует обратить внимание. Все потому, что раннее выявление рака часто приводит к лучшему результату.



Доктор-онколог Александра Хаас из Центра протонной терапии в Праге призывает мужчин следить за ранними признаками рака молочной железы.

"Многие люди считают, что рак молочной железы - это болезнь, которая поражает только женщин, но сотни британских мужчин каждый год получают ужасный диагноз. К сожалению, многие мужчины не замечают симптомов и поэтому получают диагноз и лечение позже, чем пациентки", - говорит врач.

К признакам, на которые следует обратить внимание мужчинам, входят:

Изменение размера или формы груди. Врач говорит, что мужчины должны быть готовы к изменению размера или формы груди;

Проблемы с сосками. В частности, к симптомам относят внезапную сыпь, кровотечение или выделение из соска.

Если вы заметили какие-либо из этих изменений в своем теле, жизненно важно как можно скорее обратиться за помощью к своему врачу.

Доктор Александра объясняет, что мужчинам с семейным анамнезом рака молочной железы рекомендуется быть особенно осторожными, поскольку существуют унаследованные гены, которые могут повысить риск.

Она добавляет, что рак груди встречается преимущественно у мужчин старше 60 лет, но он может поразить в любом возрасте, поэтому важно быть начеку.

С точки зрения лечения, это обычно включает удаление пораженной ткани путем хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии.