Первые признаки инсульта: врач-невропатолог дал важные советы

Сбивать давление самостоятельно не нужно

Врач отмечает, что при первых подозрениях на инсульт не нужно давать пациенту таблетку для понижения давления, так как это очень опасно.

"Резкие перепады неблагоприятны для головного мозга. При высоком давлении кровообращение в нем сохраняется, и в очаг ишемии кровь как-то "проталкивается". Больным с ишемическим инсультом мы и в стационаре стараемся сразу не сбивать давление, не превышающее 200 миллиметров ртутного столба. Оно снижается, когда при наполнении сосудистого русла уходит рефлекторное сужение сосудов, а физиологический раствор уменьшает вязкость крови", - объяснил Пелешок.

Признаки инсульта

Невнятная или сбивчивая речь

Перекос лица или губы

Расстройство сознания, прострация

Онемение и слабость рук или ног с одной стороны тела

Медикам скорой помощи нужно сообщить об инсульте

Он отметил, что при вызове скорой медицинской помощи нужно обязательно указать, что есть подозрение на инсульт.

"Бригада прибывает в режиме "зеленого коридора", и врачи, не теряя ни минуты, ставят предварительный диагноз. Используют шкалу FAST (аббревиатура, которая в переводе с английского означает быстро). FACE — лицо, "сползающее" на одну сторону. ARM — рука — из-за слабости она может висеть как плеть. SPEACH — речь: она нарушена, тембр голоса изменен. TIME — время, в течение которого больному нужно как можно быстрее оказать помощь", - отметил специалист.

Также он добавил, что врачам нужно назвать точное время, когда появились первые симптомы инсульта, так как существует особый подход к лечению. Он называется "время-мозг": нужно максимально быстро поставить диагноз, доставить пациента в больницу, обследовать.

"Если инсульт ишемический, тут же следует провести тромболизис: растворить тромб, препятствующий кровоснабжению мозга. Все это в пределах терапевтического окна — до четырех с половиной часов, пока клетки мозга еще живы. Тромболизис очень эффективен, но его нужно правильно выполнить, пока кровоток еще можно восстановить. Если не успели, то удаление тромба (тромбоэкстракцию) проводят нейрохирурги. Удалось уложиться до шести часов — мозг может восстановиться", - объяснил специалист.

Причиной инсульта может стать не высокое давление

Кроме того, врач объяснил, что инсульт может произойти и при низком давлении и причиной могут быть другие заболевания – атеросклероз, сахарный диабет, аритмия, болезни мелких сосудов.

Инсульт может повториться у тех пациентов, которые перенесли его ранее, и чтобы этого не произошло – нужно обязательно проводить профилактику и принимать необходимые препараты.

"Если был первый инсульт, может быть второй, третий… и последний. Повторный инсульт угрожает тем, кто не принимает препараты для вторичной профилактики. Основные группы — статины, сдерживающие уровень холестерина, препараты, препятствующие образованию тромбов, а также те, что корректируют давление, улучшают состояние сосудистой стенки, сердечной мышцы. Важно изменить образ жизни. Бросить курить, разумно употреблять алкоголь, больше двигаться, высыпаться, сбалансированно питаться. Сейчас много свежих овощей, фруктов, ягод. Полезны все виды капусты, богатые клетчаткой, а также отруби, в частности, овсяные", - объяснил невропатолог.

Также он порекомендовал обязательно выяснить причину появления первого инсульта и в дальнейшем следить за давлением, сердечным ритмом, вязкостью крови, уровнем сахара в крови.