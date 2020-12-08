Первого человека в мире вакцинировали от коронавируса: кто он

Вакцину от коронавируса, разработанную фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech и одобренную Великобританией, первой получила 90-летняя женщина по имени Маргарет Кинан.

Таким образом, она стала первой в мире, получившей эту вакцину, сообщает Sky News.

"Миссис Кинан, которая прожила в Ковентри шесть десятилетий, но родом из Эннискиллена, Северная Ирландия, получила вакцину от медсестры Мэй Парсонс в университетской больнице Ковентри в 6:31 утра", - говорится в сообщении.

Женщина считает это привилегией и лучшим подарком на день рождения, которого она могла только пожелать.

Теперь она сможет провести со своей семьей и друзьями рождественские и новогодние праздники, ведь большую часть 2020 года провела на самоизоляции.

Таким образом, Маргарет Кинан положила начало массовой вакцинации, которая планируется в Британии.

"Если я смогу получить ее в 90, то вы тоже сможете!" - сказала женщина и поблагодарила персонал за заботу о ней.

90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer и BioNTech (фото: Getty Images)

Ранее врач рассказал о побочных действиях вакцины от коронавируса, которая скоро должна появиться в Украине.

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