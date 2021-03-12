Первая вакцинированная в Украине врач рассказала о "побочках" и отличии Covishield и AstraZeneca

"Было незначительное повышение температуры, ощущала боль в месте инъекции. Потом это прошло. Температура поднималась до 37,3, но я ее даже не чувствовала. Знаю о ней только потому, что проверяла ее каждые два часа, чтобы понимать, как действует вакцина", - сообщила Ольга.

Медик рассказала, что категорически неверно говорить, что индийская вакцина - это что-то плохое и некачественное.

"Вакцина Covishield произведена в Индийском институте сыворотки по лицензии оригинала — AstraZeneca. Это означает, что создается абсолютно аналогичный препарат, но только на мощностях другого завода. Произведенный по лицензии препарат полностью отвечает составу оригинала — не может быть отличий ни в количестве, ни в качестве компонентов. Поэтому Covishield и AstraZeneca абсолютно идентичны. Вакцину производят в Индии, потому что заводских мощностей AstraZeneca не хватает для того, чтобы одновременно обеспечить препаратом большое количество стран. А распределение уже происходит в зависимости от экономического благополучия каждой страны", - рассказала Кобевко.

Индийскую вакцину закупили и в благополучной Канаде, отмечает Ольга.

"Возвращаясь же к Covishield, стоит сказать, что в Индии находится большинство мощностей известных фармакологических фирм, потому что в Индии дешевая рабочая сила. Но это не значит, что препараты, которые там делают, непроверенные или некачественные. В том же Институте сыворотки производят множество вакцин и препаратов, качество которых ни у кого не вызывает сомнений", - резюмировала она.