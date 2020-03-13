Первая смерть от коронавируса: выяснились скандальные подробности

Коронавирус стал причиной смерти 71-летней женщины в Радомышле. Она недавно вернулась из Польши, а 3 марта с жалобами на здоровье пошла к врачам, ей измерили давление и отправили домой. Как лечили украинку в Житомирской области - в материале Styler.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что женщина поздно обратилась к медикам, и это стало причиной возникновения осложнений. Кроме того, выяснилось, что женщина путешествовала по Польше в феврале, а в конце месяца вернулась сначала на Львовщину к родственникам, и только в начале марта - в родной Радомышль.

Теперь же выяснилось, что еще 3 марта женщина пошла к врачам с жалобами на самочувствие. Ей измерили давление и отправили домой. Сейчас медиков, которые контактировали с ней, самоизолировали, а часть из них поместили в боксы.



Женщина все это время жила обычной жизнью, ходила по магазинам. 8 марта была на воскресной службе в местной церкви, где вместе со всеми целовала иконы. Госпитализировали ее уже, когда стало совсем плохо. Обследование подтвердило коронавирус и двустороннюю пневмонию.



Утром 13 марта у пенсионерки стал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Состояние стабилизировали, но через час ей стало хуже. Врачи пять раз реанимировали пациентку, однако спасти не смогли.

На обсервации в Радомышле сейчас находится шесть родственников умершей женщины, и четверо ее гостей. Кроме того двое гостей из Киева отправили на обсервацию.

В городе объявили ЧС, рынки, развлекательные и госучреждения закрыты, движение транспорта приостановлено. На въезде и выезде людям проводят температурный скрининг.



По данным Львовской ОГА, женщина находилась селе Замочек Жовковского района в течение 26 и 27 февраля. Все лица, которые контактировали с ней, прошли двухнедельный карантин.

Ранее мы писали, что пятеро прихожан церкви, куда 8 марта ходила инфицированная коронавирусом женщина, пожаловалась на проблемы со здоровьем.