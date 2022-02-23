Первая помощь при кровотечении: что делать, пока едет скорая

Во время кровотечения важно немедленно оказать первую медицинскую помощь, ведь это может спасти жизнь человека. Также нужно немедленно вызвать "скорую".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
В частности, врачи назвали несколько основных правил оказания первой помощи себе или другому человеку во время кровотечения.
Добавим, что капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и довольно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, что не угрожает жизни человека.
При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды - капилляры начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови как губка.
Кроме того, во время венозного кровотечения кровь имеет темный цвет. Она вытекает с большой скоростью, равномерной струей (без пульсации, фонтанирование).
В этом случае возможно образование кровяных сгустков, что ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.
При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.
Раньше мы сообщали, как подготовиться к анализу крови, чтобы он был верен.
Также мы писали, что медики рассказали о препарате, который вызывает кровотечения.