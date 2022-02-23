Первая помощь при кровотечении: что делать, пока едет скорая

Что делать, если началось кровотечение

В частности, врачи назвали несколько основных правил оказания первой помощи себе или другому человеку во время кровотечения.

Сначала нужно освободить раневую поверхность от одежды или мелкого мусора. Если в ране есть застрявшие обломки больших размеров - нельзя трогать их, чтобы не усилить кровотечение;

После этого наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань. Нужно плотно прижать и не отпускать, пока кровь не остановится.

Отмечается, если повреждена конечность, то нужно поднять ее выше уровня сердца. Не следует зажимать предмет, который застрял в ране, чтобы не травмировать человека еще больше;

Положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло;

Также нужно наложить жгут, если кровотечение опасно для жизни и вы умеете это делать. Необходимо записать время наложения жгута, чтобы сообщить медикам;

К тому же позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в больницу.

Добавим, что капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и довольно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, что не угрожает жизни человека.

При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды - капилляры начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови как губка.

Кроме того, во время венозного кровотечения кровь имеет темный цвет. Она вытекает с большой скоростью, равномерной струей (без пульсации, фонтанирование).

В этом случае возможно образование кровяных сгустков, что ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.

При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.