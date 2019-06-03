Первая же молния: под Херсоном стихия убила 17-летнюю девушку

Молния убила 17-летнюю девушку под Херсоном. Трагедия произошла 3 июня около села Раденское в Олешковском районе. Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон".

Отмечается, что девушка сегодня прибыла в составе группы работников из Николаева для сбора клубники на плантации. Вскоре после начало работы разразилась гроза, и первая молния попала прямо в девушку, котрая просто не успела спрятаться от внезапного удара стихии.

По информации Херсонского областного территориального Центра экстренной медицинской помощи, несчастная погибла почти мгновенно, медикам не удалось ее реанимировать.

Других пострадавших нет.

Иллюстративное фото: гроза (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, что совсем недавно под Тернополем в селе Джурин Чортковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась, в результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.

Как сообщалось ранее, в мае в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару, в результате инцидента скончался мужчина.

Добавим, что в конце мая в Волынской области молния ударила в женщину, которая пасла с мужем коров в поле, а потом ударила в дом этой же семьи. Удар разряда атмосферного электричества был настолько мощный, что на женщине сгорела вся одежда, а на обуви остались дыры. Медики помочь женщине уже не смогли.