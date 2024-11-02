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Перукар розповіла, яка помилка у догляді за волоссям призведе до інфекції та випадіння

Як доглядати за гребінцем для волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гребінець для волосся необхідний для щоденної гігієни. Помилки у догляді за ним призведуть до інфекцій та сильного випадіння волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Що варто знати

Професійний перукар Марго Торн рекомендує мити гребінець принаймні раз на тиждень, особливо тим, у кого тонке волосся. Зокрема є 4-етапне глибоке очищення.

До того ж такі проблеми можуть призвести до випадіння волосся.

Додамо, що більшість гребінців не призначені для кількох років використання. Універсального терміну придатності вони не мають, все залежить від матеріалу та його стану.

Наприклад, дерев'яні гребінці з часом можуть почати псувати волосся. На їх зубчиках можуть з'явитися невеликі тріщини, які чіпляються за волосся і рвуть його.

Пластикові гребінці у яких на кінчиках є круглі наконечники, то як тільки один із цих наконечників відпав, гребінець варто замінити. Такі зубчики пошкоджують волосся.

Деякі металеві та пластикові гребінці можуть прослужити дуже довго. Головне - ретельно за ними доглядати.

Раніше трихолог розповідала всю правду про стрижку волосся гарячими ножицями.

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