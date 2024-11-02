Перукар розповіла, яка помилка у догляді за волоссям призведе до інфекції та випадіння

Гребінець для волосся необхідний для щоденної гігієни. Помилки у догляді за ним призведуть до інфекцій та сильного випадіння волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що варто знати

Професійний перукар Марго Торн рекомендує мити гребінець принаймні раз на тиждень, особливо тим, у кого тонке волосся. Зокрема є 4-етапне глибоке очищення.

Спочатку видаліть будь-яке зайве волосся, яке заплуталося в щетині, а потім змочіть щітку в теплій воді з милом або білим оцтом. Це дозволить позбутися будь-яких залишків продукту, олії та жиру, які зібрались з волосся.

Трохи замочивши, вийміть щітку та потріть між щетиною, щоб усунути будь-який стійкий бруд.

Отримавши блискучу чисту щітку, її потрібно ретельно висушити перед повторним використанням.

Марго також порадила людям стежити за перукарями і переконатися, що вони миють розчіски між кожним клієнтом.

Які продукти можуть виникнути

Багато хто не знає про необхідність чистити свої гребінці, що може призвести до багатьох проблем. Накопичення бруду через відсутність чищення щітки може зробити ваше волосся жирним.

У більш важких випадках брудні щітки для волосся можуть призвести до бактеріальних інфекцій, особливо якщо на шкірі голови є мікропорізи або садна, спричинені інструментами для волосся.

До того ж такі проблеми можуть призвести до випадіння волосся.

Додамо, що більшість гребінців не призначені для кількох років використання. Універсального терміну придатності вони не мають, все залежить від матеріалу та його стану.

Наприклад, дерев'яні гребінці з часом можуть почати псувати волосся. На їх зубчиках можуть з'явитися невеликі тріщини, які чіпляються за волосся і рвуть його.

Пластикові гребінці у яких на кінчиках є круглі наконечники, то як тільки один із цих наконечників відпав, гребінець варто замінити. Такі зубчики пошкоджують волосся.

Деякі металеві та пластикові гребінці можуть прослужити дуже довго. Головне - ретельно за ними доглядати.