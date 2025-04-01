Перший секс: 5 помилок, яких припускаються майже всі

Завищені очікування

Фільми, книги та навіть розповіді друзів малюють ідеальну картину першого сексу: пристрасть, ідеальна атмосфера, абсолютне задоволення. Але реальність часто виявляється іншою.

"Можуть бути незручні моменти, хвилювання, технічні труднощі. Якщо очікувати від першого сексу шедевра, є ризик жорстко розчаруватися", - каже експерт.

Відсутність розмови

Багато людей думають, що секс має відбуватися "сам по собі", без слів. Але насправді розмова про кордони, бажання і страхи - це те, що допомагає уникнути непорозумінь і зробити досвід комфортним для обох. Якщо не сказати, що вам подобається (чи не подобається), партнер цього точно не вгадає.

Ігнорування прелюдії

Найпоширеніша помилка - поспіх. Часто перший секс проходить за схемою "поцілунки - проникнення - кінець". Але без хорошого розігріву (а для жінок це особливо важливо) обом партнерам буде складніше отримати задоволення.

"Прелюдія - це не зайва витрата часу, а запорука приємного досвіду", - наголошує сексолог.

Страх виглядати недосвідченим(ою)

Багато хто намагається робити вигляд, що знає абсолютно все, навіть якщо це не так. Насправді немає нічого привабливішого, ніж відвертість і готовність досліджувати одне одного без тиску.

"Немає "правильного" і "неправильного" першого сексу - є тільки комфорт і взаємне задоволення", - підкреслює Віталій Курсік.

Ігнорування захисту

На хвилі емоцій багато хто забуває або свідомо ігнорує контрацепцію. "Та нічого не станеться" - одна з найбільших помилок, яка може призвести до неприємних наслідків.

"Турбота про безпеку - це не знищення романтики, а прояв поваги до себе та партнера", - каже фахівець.

Перший секс може бути незграбним, смішним, не таким, як у кіно - і це абсолютно нормально. Важливо не зациклюватися на перфекціонізмі, а насолоджуватися моментом і спілкуватися з партнером.

"І якщо у вас є страхи чи невпевненість у цій темі - працювати з ними можна. Відверті розмови, розуміння своїх бажань і, можливо, допомога спеціаліста (сексолога) допоможуть почуватися впевненіше і розкрити свою сексуальність без зайвих переживань", - резюмує Віталій Курсік.

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