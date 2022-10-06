Перші симптоми раку грудей, з якими треба негайно до лікаря

Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, як в Україні, так у всьому світі. Як і з будь-яким видом онкології, важлива вчасна діагностика.
Які симптоми раку грудей, необхідні обстеження - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними, Центру громадського здоров'я, щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу.
Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Важливо пам'ятати, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії - у 95% жінок, на II стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.
Як розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець, профілактичний огляд потрібно проходити не менше 1 раз на рік обов'язково, навіть якщо Вас нічого не турбує і саме сімейний лікар і гінеколог проводять профілактичний огляд грудей.
У всіх жінок від 40 років рекомендують проводити скринінг за допомогою мамографії, яка є "золотим стандартом" скринінгу захворювань молочної залози (вірогідність діагностичних обстежень складає до 92 %).
Раніше ми писали про перші симптоми раку підшлункової, які можна пропустити.
Також повідомлялося' про приховані місця виникнення раку шкіри.