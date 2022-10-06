Перші симптоми раку грудей, з якими треба негайно до лікаря

Рак грудей - найпоширеніша жіноча онкологія

За даними, Центру громадського здоров'я, щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу.

Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Важливо пам'ятати, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії - у 95% жінок, на II стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.

Жінкам треба проходити регулярні обстеження

Як розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець, профілактичний огляд потрібно проходити не менше 1 раз на рік обов'язково, навіть якщо Вас нічого не турбує і саме сімейний лікар і гінеколог проводять профілактичний огляд грудей.

У всіх жінок від 40 років рекомендують проводити скринінг за допомогою мамографії, яка є "золотим стандартом" скринінгу захворювань молочної залози (вірогідність діагностичних обстежень складає до 92 %).

Жінкам до 40 років рекомендовано щорічне проведення УЗД молочних залоз.

Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років - 1 раз на рік.

УЗД - на 5-7 день циклу 1 раз на рік.

За показами дослідження можна виконувати частіше.

МРТ, біопсія - за показами.

Симптоми, з якими слід негайно до лікаря:⠀