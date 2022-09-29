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Перші симптоми грипу: що категорично не можна робити

Фото: Перші ознаки грипу та що робити не можна (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Україну вже почали атакувати перші осінні віруси й визначити, на що саме ви захворіли, не так вже й просто. З появою перших симптомів захворювання слід звернутися до лікаря.

Які перші симптоми грипу у дорослих і що категорично не можна робити, розповіли фахівці Healthline.

Як виглядають перші ознаки грипу

Симптоми грипу дуже схожі на звичайну застуду та коронавірус, але є деякі відмінні риси. Ознаки грипу проявляються набагато швидше, вони важчі та тримаються трохи довше. До ранніх ознак належать:

  • Сильна втома
  • Раптова лихоманка (температура від 38 градусів)
  • Першіння чи біль у горлі
  • Кашель
  • Озноб
  • Біль у м'язах та у всьому тілі
  • Нежить

На ранніх стадіях грипу лихоманка є звичайним явищем, але не у всіх людей вона буває. Найхарактерніша риса - симптоми з'являються раптово і дуже швидко.

Що категорично не можна робити при перших симптомах грипу

Не ходіть на роботу чи навчання. Людина з грипом заразна за день або два до появи симптомів і залишається заразною протягом 5-7 днів після погіршення самопочуття.

Не тисніть людям руки та не обіймайте їх. Якщо ви не бажаєте стати розповсюджувачем вірусу, уникайте фізичного контакту з іншими людьми, не обмінюйтеся з ними їжею чи напоями.

Не примушуйте себе. Грип - це прогресуюче захворювання, а це означає, що симптоми погіршуватимуться до початку одужання. Позбавлення організму відпочинку у перші дні хвороби може призвести до того, що час для одужання збільшуватиметься.

Уникайте оброблених харчових продуктів та цукру. Такі продукти не дають поживних речовин вашому організму, а отже, і сил для одужання.

Не пропускайте прийоми їжі. При грипі апетиту зазвичай немає і можна їсти менше, але вашому організму потрібні поживні речовини для боротьби з вірусом. Відмінними варіантами стануть супи, йогурти, вівсянка, фрукти, овочі, бульйон.

Не ходіть у людні місця. Грип дуже заразний, тому обмежте відвідування людних місць, щоб не стати розповсюджувачем вірусу.

Будьте обережні з недоведеними трав'яними засобами. Трави та різні добавки не проходять перевірку на якість, упаковку та безпеку, тому будьте обережні з такими препаратами. Обов'язково зверніться за консультацією до лікаря та купуйте лише у надійних місцях.

Не паліть. Грип – це респіраторне захворювання, а куріння дратує легені та погіршує симптоми.

До речі, раніше ми писали про те, що Комаровський дав 7 порад щодо профілактики ГРВІ восени.

А ще розповідали про те, що інфекціоністи побоюються цього року твіндемії – одночасними епідеміями грипу та коронавірусу.

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Грип