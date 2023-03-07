Перша віцеміс Броваров та її співмешканець жорстоко знущалися з трьох дітей: спливли подробиці

Що відбувалися у сім'ї учасниці конкурсу краси

Наприкінці лютого на екрани вийшло резонансне розслідування "Про що мовчать діти королеви краси". Команда проєкту з'ясувала, що протягом трьох років було скоєно не один злочин у сім'ї 29-річної Юлії та її співмешканця. Дорослі систематично знущалися та чинили насильство над трьома неповнолітніми дітьми.

Першою почала бити на сполох сусідка, яка побачила оголену 3-річну дівчинку, що бігає по під'їзду босоніж. З'ясувалося, що дітей морили голодом і систематично з них знущалися. Після інциденту Юлія прийшла до сусідки з ножем та погрожувала їй фізичною розправою за розголос.

"Судячи з того, що відбувалося в тому будинку, дітям там не місце. Я була вдома і почула дуже гучний дитячий крик. Коли я вийшла в під'їзд, то побачила повністю оголену дитину, яка бігає по під'їзду босоніж. Я звернулася до неї: де твоя мама?.. Вона була вся в сльозах, кричала нелюдським голосом і нічого мені не сказала. Увесь час діти ходили по вулиці голодні, вона часто била дітей лозиною так, що залишалися смуги на тілі. У будинку дуже брудно, ми з сусідами благали врятувати діток. Потім Юля прийшла до мене в стані алкогольного сп'яніння та погрожувала ножем. Вже тоді я викликала поліцію", - розповіла сусідка.

Що вдалося з'ясувати про розслідування

Команда проєкту звернулася до поліції та дізналася, що розслідування вже було проведено та завершено.

"У січні до нас звернулася патронатна сім'я та повідомила, що діти, яких вони взяли під тимчасову опіку, розповідають дуже страшні речі. Коли ми почали розслідування, то з'ясувалося, що 29-річна мешканка Броварів скоїла низку дуже тяжких правопорушень щодо своїх неповнолітніх дітей Їй оголошено про підозру у зґвалтуванні трьох дітей, 12, 5 та 3 років", - розповіли в поліції.

На родину Юлії звернули увагу ще у серпні минулого року. Соціальні служби виявили, що діти утримуються у жахливих умовах, антисанітарії, бруді, у них відсутнє харчування. Дітей вилучили та передали до патронатної родини.

"Через деякий час, поки діти жили в цій сім'ї, батьки помітили дуже дивну поведінку дітей. За місяць ми відкрили цілу низку кримінальних проваджень, і провели психіатричну експертизу, щоб підтвердити, чи справді були факти сексуального насильства, зґвалтування, торгівлі дітьми, загрози вбивства". На цей момент ми отримали підтвердження експертиз, які підтвердили, що діти говорять правду. Протягом тривалого часу мати знущалася з дітей, чинила сексуальне насильство неприродним способом, ставила дітей на коліна, била, позбавляла їжі, залякувала дітей і експлуатувала", - додали. слідчі.

29-річну Юлію вже взяли під варту без права внесення застави. Оскільки вона діяла не сама, а разом зі своїм 35-річним співмешканцем, його теж затримали.

У поліції кажуть, що за скоєні злочини пара може отримати до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.