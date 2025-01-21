Перша леді США оголила плечі під час інавгураційного балу. Яскравий образ Меланії Трамп

Вечірній образ Меланії Трамп

Сукня мала чорні вставки по всій довжині, які нагадували геометричні узори. Разом із 47-м президентом Америки Меланія зайшла у Walter E. Washington Convention Center саме у цьому образі.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Одяг також мав невеликий розріз у зоні ніг, і вона вдало поєднала його з білими туфлями на підборах. Додатковий акцент створювала брошка 1955 року, створена Гаррі Вінстоном, яку Меланія одягла як чокер.

Вечірнє вбрання для Трамп створив її давній радник зі стилю, французький дизайнер Ерве П'єр. Це вже не перше вбрання, над яким він для неї працює. Наприклад, у 2017 році Меланія з'явилася в сукні ванільного кольору, яка мала відкриті плечі, високий розріз та була декорована червоним шовковим поясом.

У такому вигляді обраниця Трампа з'явилася на минулому своєму інавгураційному балу, який ознаменував початок першого президентського терміну її чоловіка у 2017 році.

"Для мене велика честь співпрацювати з першою леді над дизайном її інавгураційної сукні. Було зрозуміло, що місіс Трамп тяжіла до поєднання чорного та білого - вірна своєму стилю та баченню", - коментує П'єр співпрацю з Меланією.

На першій частині інавгурації, більш офіційній, перша леді з'явилася в темно-синьому пальті та спідниці від нью-йоркського дизайнера Ада Ліппеса. Вбрання вона доповнила капелюхом з широкими полями, який закрив більшу частину обличчя. Такий вибір означав певний відхід від типового вбрання перших леді у день інавгурації.

Під час церемонії, коли президент хотів поцілувати обраницю, він не зміг доторкнутися її щоки, тому зробив повітряний поцілунок, і цей момент активно обговорюють у мережі.

До слова, останньою першою леді, яка носила капелюшок на інавгурації президента, була Гілларі Клінтон. У 1993 році вона з'явилася в оксамитовому капелюшку синього кольору, який також прикривав частину обличчя.

Щодо капелюха Меланії, то користувачі активно обговорюють її модний вихід у світ. Дехто захоплюється стильним і лаконічним аутфітом, інші ж - не зовсім розуміють, чому колишня модель вирішила постати саме в такому вбранні на важливій масштабній події.

Дружина Трампа (фото: Getty Images)