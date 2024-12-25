Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

На знімках зірка постала повністю оголеною. Вона прикрила тіло величезним червоним бантом, що нагадує подарункову упаковку.

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Доповнили образ зірки червоні туфлі на високих підборах, що ідеально поєднуються зі святковою атрибутикою.

"Все готово до майбутніх свят", - підписала кадри Періс.

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Зазначимо, що cтатус молодої мами не завадив зірці публікувати відверті фото у своєму блозі.

У 2023 році разом із чоловіком вони стали батьками сина Фенікса та доньки Лондон, які народилися за допомогою сурогатної матері.

Батьківство не змінило її звичний стиль життя - Гілтон регулярно відвідує вечірки та гламурні події, через що в соцмережах її іноді критикують за погане материнство.