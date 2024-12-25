Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон знялася повністю оголеною для різдвяної листівки. Відповідне фото з'явилися у соцмережах 43-річної світської левиці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
На знімках зірка постала повністю оголеною. Вона прикрила тіло величезним червоним бантом, що нагадує подарункову упаковку.
Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Доповнили образ зірки червоні туфлі на високих підборах, що ідеально поєднуються зі святковою атрибутикою.
"Все готово до майбутніх свят", - підписала кадри Періс.
Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Зазначимо, що cтатус молодої мами не завадив зірці публікувати відверті фото у своєму блозі.
У 2023 році разом із чоловіком вони стали батьками сина Фенікса та доньки Лондон, які народилися за допомогою сурогатної матері.
Батьківство не змінило її звичний стиль життя - Гілтон регулярно відвідує вечірки та гламурні події, через що в соцмережах її іноді критикують за погане материнство.
До слова, раніше ми писали, що Осадча, Сумська та інші зірки зворушливо привітали українців із Різдвом.
Також Дмитро Комаров показав, як святкував Різдво з захисниками у Покровську.