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Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Середа 25 грудня 2024 16:37
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Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото) Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

Періс Гілтон знялася повністю оголеною для різдвяної листівки. Відповідне фото з'явилися у соцмережах 43-річної світської левиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

На знімках зірка постала повністю оголеною. Вона прикрила тіло величезним червоним бантом, що нагадує подарункову упаковку.

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Доповнили образ зірки червоні туфлі на високих підборах, що ідеально поєднуються зі святковою атрибутикою.

"Все готово до майбутніх свят", - підписала кадри Періс.

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки (фото)

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Зазначимо, що cтатус молодої мами не завадив зірці публікувати відверті фото у своєму блозі.

У 2023 році разом із чоловіком вони стали батьками сина Фенікса та доньки Лондон, які народилися за допомогою сурогатної матері.

Батьківство не змінило її звичний стиль життя - Гілтон регулярно відвідує вечірки та гламурні події, через що в соцмережах її іноді критикують за погане материнство.

До слова, раніше ми писали, що Осадча, Сумська та інші зірки зворушливо привітали українців із Різдвом.

Також Дмитро Комаров показав, як святкував Різдво з захисниками у Покровську.

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