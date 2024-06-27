"Пережити смерть набагато легше": Харчишин розповів про складний діагноз 16-річного сина

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відверто висловився про діагноз 16-річного сина Євгена. Вперше заговорити про недугу своєї дитини він наважився ще у 2021 році, проте лише зараз знайшов собі сили детально описати, що саме відбувається з його нащадком.

Як артист коментує хворобу сина

Харчишин говорить, що хвороба відноситься до ряду нейропсихіатричних, і вона є відносно новою.

"Я не знаю, що може бути гірше. Але це не аутизм, це нейропсихіатрія. Це захворювання, здається, почали діагностувати лише з 2010 року. Воно відноситься до категорії "Інші нейропсихіатричні захворювання дитини", - пояснює він.

Харчишин з сином Євгеном в 1-річному віці (Фото: Viva)

Знаменитість назвав симптоми недуги, а також розповів, що окрема складність полягає у тому, що її часто плутають з іншими. Харчишин підкреслив, що діагноз - набутий, і міг бути занесений внаслідок певних проблем зі здоров'ям у минулому.

"Це сукупність певних особливостей, певних симптомів - поведінкових і не тільки. Також долучається ще автоімунна проблема. Зрештою ти маєш синдром Туретта (спадковий нейропсихічний розлад, який розпочинається у дитинстві й характеризується численними фізичними (моторними) тиками м'язів), наприклад, ознаки гострого психозу, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги - це найлегше, що може бути. Ще - манії якісь, навіть шизоїдного типу, і ще купа всього", - каже співак.

"А також - ажитації регулярні - це коли ти не можеш просто сидіти. Він може не спати добу і потім наступну, потім заснути вдень. Може кричати протягом кількох годин", - додає він.

Ця хвороба розвивається дуже агресивно і динамічно, зазначив співак.

"Ясно, що це набуте. Але той імунний дефіцит - це друге, а перше - це інфекція банального стрептококу, який знаходиться у головному мозку і його неможливо вивести. Стрептокок, який є в кожної другої-третьої дитини. Він занесений, звісно, - після видалення, наприклад, аденоїдів", - продовжує висловлюватися на цю тему чоловік.

Співак з ексдружиною Юлією - мамою Євгена (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Лідер гурту "Друга Ріка" озвучив методи лікування, і в числі можливих - хіміотерапія.

"Спочатку це плутають з якоюсь малою хореєю - є таке захворювання неврологічне з певними психологічними наслідками. Ця хвороба постійно мігрує, її постійно з чимось хибно асоціюють. Вона лікується імуноглобулінами і високими дозами антибіотиків", - розповів він.

"У нас в Україні є лікар, який каже, що він вилікував кількох таких людей, але вони були дорослі. Другий протокол, який ще є не опублікований в світі і випробуваний у нас - це хіміотерапія. Хіміотерапія проти пухлини. Приблизний протокол як при лімфомі Ходжкіна", - каже виконавець.

Харчишин підсумовує, що родині досі важко прийняти ситуацію такою, як вона є. Однак вони не втрачають надії, що в майбутньому Євген все ж зможе одужати.

"Ми всі молилися на пубертат, і що саме в цьому віці він отримає гормональні якісь зміни, і вони призведуть до одужання. Але, на жаль, поки цього не сталося. Питання в тому, що ми жили в цій новій моделі для себе протягом років, але не можна сказати, що "Ось ми звикли, ми його сприймаємо, тепер він такий", - зазначає Валерій.

Артист відверто розповів про діагноз сина (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Я знаю, що таке смерть. Я переживав втрату близьких мені людей, але я скажу, що пережити смерть дорослої людини набагато легше, ніж пережити це. Пережити хворобу сина, коли він стає іншим", - зізнається він.

Найскладніше у всьому цьому, за словами музиканта, бачити свою дитину і пам'ятати, якою вона була раніше.

"Коли дитина йде від тебе ментально. Вчора вона була тією, якою ти пам'ятаєш, а сьогодні вона приходить інша. І це таке враження, що просто поміняли місцями, і це вже не твій син, хоча зовні ти розумієш, що це він, той самий Женя", - зауважив чоловік.

Нагадаємо, Євген народився у шлюбі артиста з дружиною Юлією. З вищезгаданою хворобою хлопець бореться вже близько п'яти років. Окрім Євгена, Харчишин має ще двох синів. У 2022 році він повідомляв, що розлучається з обраницею.