Салют перебил сонную артерию: детали кровавой трагедии на празднике в Минске

В Минске на праздновании Дня независимости произошла трагедия. Вечером, во время праздничного салюта, была ранена женщина. Об этом сообщили журналисты издания Tut.by.

Вечером, 4 июля, запустили праздничный фейерверк, но с главной установкой на озере что-то случилось, и один заряд разорвался прямо на земле. Осколки полетели в жителей города.

Жительницу Минска 1955 года рождения, которая пришла посмотреть на салют с набережной Свистолочи, зацепило именно таким осколком. Он вонзился ей в шею и порвал сонную артерию. Ей пытались оказать помощь сначала прохожие и ее дочь, а потом и медики, но женщина скончалась.

В Минске во время салюта погибла женщина (YouTube/TUT.BY/Новости)

"Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий", - рассказал один из очевидцев трагедии.

Взрыв в Минске во время салюта (Фото: news.tut.by)

Кроме того, отдыхающие рассказали, что взрывы произошли на третьей минуте салюте и по звукам – был не один взрыв, а два. Следственный комитет Беларуси и Министерство обороны выясняют, что произошло во время салюта и почему погибла женщина. Известно, что в медицинские учреждения Минска были доставлены и другие пострадавшие.

В Минске во время салюта пострадали люди (YouTube/TUT.BY/Новости)

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром произошел взрыв на детской площадке и шестеро детей пострадали.

А также рассказывали о том, что под Запорожьем парень сжег свою девушку, а прохожий просто снимал на видео.