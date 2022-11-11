Пережила Велику депресію, війни та пандемію: 101-річна художниця поділилася секретами довголіття

Мері Фліп народилася 2 листопада 1921 року. Під час Великої депресії у США вона втратила матір та сестру. Вона залишилася єдиною, що вижила у своїй сім'ї та стала сиротою у 15 років.

У 18 років Мері переїхала до Мексики, де прожила багато років. Там вона зустріла свого чоловіка і вийшла заміж, а потім вони почали вести життя "тихих власників ранчо".

Через деякий час пара вирішила повернутися до США і вибір ліг на Чикаго. У США Мері Фліп вирішила, що хоче реалізуватись у мистецтві. Перша дитина народилася вже в Чикаго, а за кілька років Мері стала відомою художницею.

"Мені дуже подобається малювати. І я змогла зрозуміти, що речі змінюються, навіть коли ти їх малюєш. Отже, я можу ними керувати та зробити їх реальними", - розповідала вона в інтерв'ю.

Фліп зазначила, що їй потрібен був час, щоб опанувати всі художні навички, але їй "нічого було робити, окрім як виховувати купу дітей". У шлюбі у неї народилося їх шестеро.

Художниця Мері Фліп отримала визнання школи Чикаго мистецтв і все своє життя вона вважала свою любов до мистецтва - творчою віддушиною.

На 101 день народження діти організували Мері імпровізовану вечірку. Сама винуватка урочистості випила трохи улюбленого пива Guinness та спостерігала за танцями.

Мері Фліп відзначила 101 рік народження (Кадр із відео)

Дочка запитала у неї, який секрет допоміг їй дожити до такого поважного віку.

"О, мій секрет. Хм, я не знаю. Напевно, текіла", - сказала Мері.

Пристрасть до цього напою в неї з'явилася ще в юності, коли вона перебралася жити в Мексику. Саме текіла та творчість їй допомогли пережити втрату близьких рідних.

Варто зазначити, що вчені з Американської хімічної спільноти підтверджують, що мексиканський спирт допомагає знизити кров'яний тиск на ризик деменції на 37%. Одна невелика чарка текіли на день працює як снодійне, допомагає скинути зайву вагу та полегшити застуду.