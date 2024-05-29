Перевірте себе: 4 ознаки того, що ви - токсичний партнер

Ознаки токсичності у стосунках

Звичайно, ніхто не намагається бути токсичною людиною у своїх стосунках, іноді це може бути певний важкий період - і багато хто навіть не може в цьому зізнатися.

Але якщо наступні ознаки присутні в поведінці, швидше можна прийняти дійсність, проаналізувати та, можливо, змінити свою поведінку - що сприятиме здоровим стосункам.

Ви завжди поблажливі та гіперкритичні

Ви завжди знаходите недоліки у своєму партнері? Ви завжди критикуєте його незалежно від того, що він робить, від того, як він водить машину, до того, як миє посуд?

Можливо, для вас ваші зауваження мають добрі наміри. Або ж ви вірите, що насправді допомагаєте своєму партнеру змінитися.

Але якщо ви постійно знаходите недоліки і говорите зі своїм партнером зверхньо, він почуватиметься поруч із вами гірше, а не краще, а це токсично.

Ви маніпулюєте і контролюєте

Ви наполягаєте на прийнятті більшості, якщо не всіх, важливих рішень для вас і вашого партнера. Ви дуже рідко йдете на компроміс, і якщо ваш партнер чинить опір вашій ідеї, ви, як правило, злитеся або дуєтесь через це.

Ви навіть можете приховувати інформацію від партнера або брехати йому, щоб домогтися свого. Стосунки ґрунтуються на компромісі та довірі, а вимогливість разом з маніпулятивністю підриває основи здорових стосунків.

Ви самозакохані

Самозакохана людина витрачає занадто багато часу на роздуми, розмови та вихваляння себе. В цьому випадку ярлики, досягнення і титули важливіші за суть.

Якщо ви пишаєтеся тим, скільки заробляєте грошей, і зосереджуєтесь на купівлі дорогих речей, щоб почуватися добре, замість того, щоб інвестувати в емоційний добробут себе і ваших стосунків, ви можете бути нарцисичним.

Також, якщо ви розглядаєте свого партнера як засіб для отримання бажаного або для того, щоб почуватися краще, замість того, щоб поважати його як окрему людину, ви демонструєте нарцисичну поведінку.

Вам бракує емпатії до партнера

Емпатія - це здатність бути чутливим до чиїхось почуттів і досвіду та відповідно змінювати свою поведінку. Якщо ви можете завдати болю своєму партнеру без докорів сумління або знайти спосіб звинуватити його у своїх діях, то ви є токсичним.

Розуміння і повага почуттів партнера є неодмінною частиною успішних стосунків, і якщо ви відмовляєтеся співпереживати його або її досвіду, ви є токсичними.