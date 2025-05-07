Перевірте копійки магнітом: як знайти унікальні монети, що коштують тисячі гривень

Матеріал, з якого карбуються українські монети, змінювався протягом років, тож не всі вони реагують на магніт. Як перевірка магнітом ваших монет може виявити серед них рідкісні та дуже дорогі екземпляри?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як проста перевірка магнітом може допомогти вам знайти монету, яку можна продати за тисячі або навіть десятки тисяч гривень.
У різні роки для карбування українських монет обирали різні метали та сплави, і саме від цього залежить, чи буде монета магнітитися.
Раніше, до 2012-2013 років, жовті 10, 25 та 50 копійок виготовляли з латуні або алюмінієвої бронзи, тому вони зазвичай не реагували на магніт. У 2013 році Нацбанк вирішив змінити метал для 50‑копійчаних монет на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям, а трохи згодом - і для дрібніших номіналів, тож із того часу ці монети почали притягуватися до магніту.
Інколи старі монети можуть слабо магнітитися через незначні домішки заліза у сплаві, але такі випадки трапляються вкрай рідко. Саме через різний склад металів колекціонери та нумізмати звертають увагу на магнітність, адже це допомагає швидше ідентифікувати рік випуску та матеріал. Магнітна перевірка стала одним із перших способів попередньо розпізнати монету перед детальнішим оглядом.
Візьміть потужний магніт і піднесіть до монети: якщо вона прилипне - це сталева основа з покриттям.
Для сріблястих монет (1 коп., 5 коп.) можна опустити їх в тарілку з водою й опустити магніт - притягнуті вийміть окремо.
Монети, які не магнітяться, але відповідають рокам магнітних випусків, перевірте у нумізматів: це може бути пробний екземпляр у “чужому” металі або підробка.
Немагнітні монети (латунь, бронза, немагнітна сталь):
Магнітні монети (сталь із покриттям):
Рідкісні немагнітні монети:
Якщо монета, яку ви знайшли, - "аномальна", тобто не повинна магнітитися згідно цього списку, або навпаки - магнітиться, то це може принести вам великі гроші через рідкісність такого екземпляра.
"Немагнітні" 5 гривень коштують 3 500 гривень (зображення: скриншот Violity.com)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Monitex.com.ua, Monety.ua, Violity.com.