Перевірте копійки магнітом: як знайти унікальні монети, що коштують тисячі гривень

Матеріал, з якого карбуються українські монети, змінювався протягом років, тож не всі вони реагують на магніт. Як перевірка магнітом ваших монет може виявити серед них рідкісні та дуже дорогі екземпляри?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як проста перевірка магнітом може допомогти вам знайти монету, яку можна продати за тисячі або навіть десятки тисяч гривень.

Металевий склад і магнітність монет

У різні роки для карбування українських монет обирали різні метали та сплави, і саме від цього залежить, чи буде монета магнітитися.

Раніше, до 2012-2013 років, жовті 10, 25 та 50 копійок виготовляли з латуні або алюмінієвої бронзи, тому вони зазвичай не реагували на магніт. У 2013 році Нацбанк вирішив змінити метал для 50‑копійчаних монет на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям, а трохи згодом - і для дрібніших номіналів, тож із того часу ці монети почали притягуватися до магніту.

Інколи старі монети можуть слабо магнітитися через незначні домішки заліза у сплаві, але такі випадки трапляються вкрай рідко. Саме через різний склад металів колекціонери та нумізмати звертають увагу на магнітність, адже це допомагає швидше ідентифікувати рік випуску та матеріал. Магнітна перевірка стала одним із перших способів попередньо розпізнати монету перед детальнішим оглядом.

"Немагнітні" 5 копійок коштують 25 400 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Як перевірити монету на магнітність

Візьміть потужний магніт і піднесіть до монети: якщо вона прилипне - це сталева основа з покриттям.

Для сріблястих монет (1 коп., 5 коп.) можна опустити їх в тарілку з водою й опустити магніт - притягнуті вийміть окремо.

Монети, які не магнітяться, але відповідають рокам магнітних випусків, перевірте у нумізматів: це може бути пробний екземпляр у “чужому” металі або підробка.

"Магнітні" 50 копійок коштують 11 500 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Які номінали притягуються магнітом, а які - ні

Немагнітні монети (латунь, бронза, немагнітна сталь):

1 коп. - 1992, 1994, 1996

2 коп. - 1992–1996

5 коп. - 1992, 1996

10 коп. - до 2013

25 коп. - до 2013

50 коп. - до 2012

1 грн - 1995-2014

Магнітні монети (сталь із покриттям):

1 коп. - 2000-2014

2 коп. - 2001-2014

5 коп. - 2001-2014

10 коп. - з 2014

25 коп. - з 2014

50 коп. - з 2013

Рідкісні немагнітні монети:

1 коп. - 1992, 1994 (немагнітна сталь)

2 коп. - 1992 (алюміній)

5 коп. - 1992, 1996 (немагнітна сталь)

10 коп. - 2014 (алюмінієва бронза)

25 коп. - 2014 (алюмінієва бронза)

50 коп. - 2013-2014 (алюмінієва бронза)

Якщо монета, яку ви знайшли, - "аномальна", тобто не повинна магнітитися згідно цього списку, або навпаки - магнітиться, то це може принести вам великі гроші через рідкісність такого екземпляра.



"Немагнітні" 5 гривень коштують 3 500 гривень (зображення: скриншот Violity.com)