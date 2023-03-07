Перевірка вершкового масла окропом. Чи варто довіряти такому методу?

Вершкове масло - це продукт, який підробляють дуже часто, додаючи туди рослинні жири. Чи можна перевірити якість вершкового масла, заливши його окропом, адже багато хто довіряє цьому методу?

Чи можна перевірити якість масла окропом?

На відео Дарина зробила те, що вам не показували раніше. Вона додала шматочок маргарину (де у складі на 1 місці частково гідрогенізована пальмова олія) до масла. І показала, чи їх можна відрізнити.

Блогер взяла дві склянки, в одну з них додала вершкове масло і залила окропом, в іншому теж самий склад, плюс кілька крапель маргарину. У результаті рідина у двох ємностях вийшла однакового кольору та консистенції. Відповідно, ви не дізнаєтесь, у якій склянці було додано маргарин. У домашніх умовах це зробити неможливо!

На жаль, крім лабораторії (за допомогою хроматографа) ніхто не може розпізнати додавання рослинної олії до вершкового масла. Особливо в малих кількостях (як це роблять під час фальсифікації масла).