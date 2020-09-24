Перетянуло шею и насморк: украинка рассказала правду о первых симптомах COVID-19

Украинка рассказала о первых симптомах коронавируса и как они перетекли в тяжелую форму. По словам Ирины, вначале у нее начался легкий насморк и чувство перетянутости шеи. Она шокирована, что украинцы не верят в серьезность болезни и написала об этом пост в Facebook.

Женщина отметила, что пневмония у нее развилась без температурі.

"А знаете, какие у меня были первые симптомы? Перетянуло шею и небольшой насморк. Температура была пониженной. Вы читали о таких симптомах? Думаю, что нет. Немного позже присоединились потеря обоняния, кашель и высокая температура. Но пневмония и поражение легких начались без температуры!" - рассказала Ирина.

Ирина призвала украинцев не относиться к вирусу легкомысленно, а надевать маски. В случае симптомов ОРВИ - идти к врачу и делать тест на коронавирус.

"Прошу вас, берегите себя, используйте маски везде, не сдвигайте с носа. Если вы чувствуете симптомы ОРЗ, сдайте ПЦР тест. Если тест положительный, срочно сделайте КТ. Если у вас нет результата теста, но есть температура, обязательно сбивайте ее, даже если температура 37. При ковиде, в отличие от гриппа, нужно сбивать температуру обязательно. Причина - нужно подавлять иммунный ответ организма, иначе есть риск летального исхода", - сообщила украинка.

По словам Ирины, неизбежно, что многие люди переболеют инфекцией, но у многих она будет в тяжелой форме.

"Очевидно, что 70-80% населения переболеет COVID, большинство в легкой или средней степени тяжести. Но практически в каждой семье будет человек, который заболеет в тяжелой форме (пожилые, с сопутствующими заболеваниями, просто кому не повезло)", - резюмировала она.

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