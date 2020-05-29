Перестрелку в Броварах снял на видео очевидец: была стрельба и боевыми

Перестрелка в Броварах под Киевом рано утром 29 мая между криминальными группировками за распределение маршрутных перевозок произошла прямо под окнами жителей города. Очевидец происшествия снял разборки на видео и сделал заявление, что стреляли, в том числе, и боевыми патронами.

Ролик житель Броваров, предприниматель и бывший журналист Виталий Новак опубликовал в своем Facebook.

"Такие штуки уже надо расценивать как терроризм. Это уже не хулиганство, тем более что была стрельба и боевыми", - написал он.

Также мужчина уточнил, что кадры он снимал около 7.20 утра в пятницу.

Новак отметил в комментариях к посту, что полиция не сразу отреагировала на резонансную стрельбу в жилом районе, в которой принимали участие около 100 человек.

"Мы тут на днях в "Новусе" на парковке снимали Мазду МХ-5, ну сделал пару кругов на камеру... С дымом. Полиция приехала через пять минут. Сегодня не так быстро. Но уже показания взяли и, говорят, двенадцать человек задержали", - рассказал он.

Броварчанин пишет, что стреляли "титушки": "вроде как разборки за маршруты на бусиках, но это версия".

Появилось новое видео перестрелки в Броварах 29 мая

Тем временем в пресс-службе Национальной полиции Киевской области проинформировали о задержании в результате спецоперации правоохранителей двух десятков участников перестрелки.

Действия стрелков сейчас дополнительно рассматривают еще и как покушение на массовое убийство. Это статья 15 и часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса, , сообщается на сайте НПУ.

Всего в инциденте пострадали 3 человека, двое из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

У задержанных изъяли значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

Отмечается, что разборки в духе 90-х годов стали результатом распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. Инцидент уже назвали "войной маршрутчиков".

Видео: Перестрелка в Броварах 29 мая

Ранее мы писали о том, что появились интересные детали о перестрелке в Броварах 29 мая.

Добавим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массовую перестрелку и потребовал объяснений от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, что по факту перестрелки в Броварах открыли три уголовных производства.