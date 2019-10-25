Перестрелка в Харькове: неожиданные подробности громкого инцидента (видео)

Перестрелка в Харькове на Клочковской возле супермаркета "Восторг" на парковке между четырьмя мужчинами - по два с кажной стороны - закончилась гибелью одного человека и госпитализацией другого. Еще двое скрылись с места происшествия. Полиция ввела в городе и области оперативный план "Сирена" для поиска преступников.

Одним из участников конфликта был Георгий Исаков - криминальный авторитет по кличке "Жора", который входил в местный "Оплот" Евгения Жилина (убитого в 2016 году) и был заместителем руководителя организации. По данным СМИ, именно он пострадал в результате сегодняшнего покушения.

Фото: Евгений Жилин, руководитель организации "Оплот", члены которой поддерживали оккупантов на Донбассе

Напомним, что "оплотовцы" принимали участие в событиях на Донбассе на стороне боевиков.

Кстати, это уже не первое покушение на Исакова - в 2016 году помощника Жилина уже пытались убить.

Стрельба произошла около двенадцати дня. Двое мужчин перестреливались с двумя другими, прячась за автомобилями. На месте полицейские обнаружили стрелянные гильзы и пистолет.

В Харькове произошла перестрелка возле супермаркета (Фото: hk.npu.gov.ua)

Прибывшие на "скорой" медики увезли двоих человек, однако один из них скончался по дороге в больницу в результате пулевого ранения в грудь.

Имя умершего не уточняется. По словам директора КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашты, 35-летний мужчина ранен, 40-летний погиб, передает издание "Объектив".

В Нацполиции Харьковской области рассказали, что авто, на котором скрылись злоумышленники, вскоре был найден неподалеку от места перестрелки. Машину подожгли.

В Харькове после перестрелки двое злоумышленников уехали на авто, которое затем подожгли (Фото: @h_saltovka)

Как написал в Facebook адвокат Артем Донец, нападавший был подготовлен.

"Весь смысл охранника (целых трех) с незаконным стволом/резиновым короткостволом против одного подготовленного нападающего", - говорится в публикации.

Между тем, местные СМИ распространили информацию о том, что в Харькове на Южном вокзале подорвал себя один из участников перестрелки на улице Клочковской. Предполагается, что его попытались задержать на железнодорожных путях, однако мужчина, заметив полицейских, подорвал себя гранатой. В то же время правоохранители заявили, что информация о связи перестрелки возле супермаркета и взрыве на вокзале пока не подтверждается.

В Харькове произошла перестрелка возле супермаркета - это могло быть покушение на заместителя Жилина Георгия Исакова (Видео: YouTube / Актуальные новости Украины и мира)

В соцсетях появились данные о том, что подорвавший себя мужчина - Титов Алексей Владимирович 1972 года рождения из города Горловка (ныне оккупированной боквиками-"ДНРовцами").

"Полиция, доколе вы будете сливать кому ни попадя данные неоконченных уголовных производств? Справка: на фото документы погибшего от взрыва возле Южного вокзала, якобы имеющего отношение к сегодняшней перестрелки на Клочковской", - говорится в публикации.

На месте взрыва на вокзале в Харькове нашли документы одного из участников перестрелки возле супермаркета (Фото: facebook.com/AdvocatDonets)

В сети также появились данные о том, что погибший в результате перестрелки - "правая рука" Исакова Владимир Борох с кличкой "Тайсон". Об этом сообщается в Telegram-канале "Раклы".

"Жора со своими двумя наиболее близкими "коллегами" Тайсоном и Хамом встретились сегодня в кафе при супермаркете "Восторг" с четвертым персонажем. Им оказался некий Алексей Титов, уроженец Горловки", - говорится в публикации.

Перестрелка состоялась между Титовым и троицей.

Перестрелка в Харькове возле супермаркета - заместитель Жилина Георгий Исаков со своими "коллегами" накануне конфликта (Фото: @rakly)

Исаков сейчас находится в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь, а так же ранения руки и ноги. Что произошло с "Хамом" - пока неизвестно.

Один из участников - некий Алексей Титов, уроженец Горловки - успел переместится к вокзалу. Он успел отъехать на Toyota Rav-4 по улице Клочковской до 193 дома, где поджог автомобиль. Впоследствии, он почти успел добраться до вокзала, где был перехвачен полицейскими.

"Преступник достал гранату и вырвал чеку, но был подстрелен полицейскими, и граната взорвалась у него в руках, оторвав голову", - передает ресурс.

Как рассказал изданию "Граты" адвокат Святослав Пархоменко, Владимир "Тайсон" Борох был свидетелем по делу об убийстве в центре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В Харькове произошла перестрелка возле супермаркета (Видео: YouTube / Новости Харькова)