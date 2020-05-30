Перестрелка в Броварах: появилось видео, как бойцы КОРД задерживали титушек

Задержание участников перестрелки в Броварах 29 мая в районе Торгмаша проводилось при поддержке спецподразделения полиции КОРД. Операция проходила на территории одного из предприятий города, куда скрылись подозреваемые в разборках.

Видео опубликовал заместитель главы МВД Антон Геращенко 30 мая на своей странице в Facebook.

Отмечается, что полицейский спецназ задерживал членов Броварской группировки, "бывшей вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками".

На кадрах показано, как бойцы КОРД поднимаются по лестнице, пилят болгаркой закрытые решетки и двери, проводят задержание подозреваемых.

Видео: Операция бойцов КОРД в Броварах по задержанию участников перестрелки

Как рассказали в МВД, всего в "войне маршрутчиков" в Броварах принимали участие 67 человек, из которых 28 уже задержаны.

Следователи расследуют четыре уголовных производства.

Правоохранители сообщают, что перестрелка стала следствием криминальных "разборок" между перевозчиками, к ним привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день. В результате перестрелки пострадали три человека.

"Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - проинформировали в пресс-службе Нацполиции.

Видео: Участников перестрелки в Броварах задерживали бойцы КОРД и полицейские

Ранее сообщалось, что сегодня был арестован без права залога первый участник перестрелки в Броварах.

Напомним, что перед этим глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что все участники инцидента "сядут".