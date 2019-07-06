Перестаньте заглядывать в рот: Комаровский развенчал миф о развитии детей

Доктор Комаровский (Коллаж РБК-УКраина)

Комаровский объяснил родителям, в каких случаях стоит беспокоиться

Доктор Комаровский развенчал миф о развитии зубов у маленьких детей. Он объяснил, что нужно делать обеспокоенным родителям, когда у малышей не появляются первые зубки. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей о том, что нужно делать, если у ребенка долго не растут молочные зубы. Он посоветовал родителям оставить ребенка в покое и прекратить заглядывать ему в рот.

"Перестать заглядывать ему в рот – это самый главный совет. Детей, у которых не вырастают зубы не бывает. Прямой взаимосвязи между состоянием здоровья и отсутствием молочных зубов также нет. Успокойтесь. Я свою жизнь, посмотрев более полумиллиона детей, ребенка, у которого не выросли зубы, не видел ни разу. Другой вопрос в том, что, да, когда у вас появились зубы, то он такой, как все. Расслабьтесь", - посоветовал детский врач обеспокоенным родителям.

Он объяснил, что не бывает так, чтобы ребенок был здоров, но при этом у него не росли зубы. Однако такое возможно – в случае серьезных нарушений в организме, которые будут проявляться и другими симптомами.

"Не бывает такого, чтобы, например, все в порядке… то есть если ребенка есть тяжелые нарушения обмена кальция и фосфора, если у него есть тяжелый рахит, но не бывает такого, что все на месте, а зубов нет. То есть, если у него три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут – да, есть какая-то общая серьезная болезнь. Но, если все нормально, улыбается, развивается, все хорошо, но зубов нет, потерпите. Перестаньте заглядывать в рот ребенку", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский напомнил родителям о важном правиле.

А также рассказывали о том, что Комаровский разрушил миф о просмотре мультиков.