Перестали тестировать: эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе в Украине

В Украине не выполняют все необходимые меры по предотвращению эпидемии коронавируса со стороны медиков и системы здравоохранения в целом. Эпидемиолог, инфекционист, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов назвал два главных критерия, которые влияют на оценку статистики больных COVID-19.

По мнению врача, медики и власти начинают что-то делать только тогда, когда более 50% больничных коек будут заняты больными COVID-19.

"Какие у вас критерии оценки статистики? Первый - число коек. Не надо ничего делать до того, как половина коек свободна для тяжелобольных. Когда у вас 75% коек занято - вам надо закрывать город, надо прекращать заражение, иначе вам некуда будет класть тяжелых. Это самый главный критерий. Второй - тестирование. У вас полное невыполнение приказа", - говорится в сообщении в эфире "Апостроф TV".

Также эксперт обратил внимание, что медики тестируют слишком мало. Он считает, что тестирование должны проходить медики и правоохранители хотя бы 2 раза в месяц.

"Я не могу понять, что в Украине происходит. Все мне об этом сообщают, что тестирование порядка 15% от необходимых групп тестирования. Почему они не тестируют, я не могу понять", - сказал он.

Напомним, что ранее ученые назвали возможную причину повторного заражения коронавирусом.

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