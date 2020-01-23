Перескажу мое убийство: погибшая в Киеве девушка предсказала свое будущее

Двух девушек убили в Киеве в канун новогодней ночи. Их тела обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла навести порядок после праздников. 19-летнюю Марию Камынину и 16-летнюю Еву Лысенко нашли в шкафу на балконе.

В эфире программы "Касается каждого" выяснились жуткие детали о страшной трагедии. Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и даже предсказала собственную смерть. О девушке рассказали, что она увлекалась фильмами ужасов, носила темную одежду. Родственники Марии были уверены, что все истории в ее дневнике – вымышленные, но последние записи перед трагедией, заставили их усомнится в этом.

Мария Камынина сделала очень странную запись перед новым годом и написала, что ее жизнь оборвалась.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это случилось? Если кого-то это волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", - написала Камынина в своем дневнике.

Далее девушка детально описывает свою смерть и реакцию на трагедию своей подруги Евы.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже, ни на что, не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", - я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", - сказано в дневнике Марии.

Родные девушки после прочитанного начали сомневаться, что ее рассказы вымышленные, а вот эксперты заявили, что данные записи могут указывать на то, что Мария знала своих убийц. Также вполне вероятно, что в арендованную квартиру, где нашли тела, жертвы попали добровольно.

Стоит отметить, что подозреваемого в жутком двойном убийстве зовут Сергей. На данный момент он арестован и находится в СИЗО.

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