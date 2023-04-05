Переселенці можуть купити квиток на поїзд за 1 гривню. Де і як це зробити

Хто може скористатись послугою

Такі квитки оплачують коштом благодійних внесків Tickets.ua, їхніх партнерів та клієнтів сервісу.

Послуга доступна для ВПО раз на місяць. Нею можуть скористатися переселенці, які:

намагаються виїхати з окупованих та близьких до воєнних дій територій;

опинилися у скрутному фінансовому становищі через війну;

шукають можливість швидко добратися до безпечного місця, але бракує грошей.

Купити квиток за 1 гривню можна за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи.

Які обмеження діють на квитки

благодійні квитки поширюються лише на другий клас, плацкарт та загальний вагон;

з додаткових послуг - лише постільна білизна.

лише один квиток на замовлення;

скористатись можна один раз на 30 днів.

Усі охочі також можуть долучитись до програми та внести благодійні внески. Зазначимо, що сайт уже зібрав понад 180 тисяч гривень допомоги і понад 3400 людей отримали такі благодійні квитки.

Як отримати благодійний квиток