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Пересадка сердца впервые за 15 лет: в Украине провели сложную операцию

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 22:37
Пересадка сердца впервые за 15 лет: в Украине провели сложную операцию
Пересадка сердца в Украине (фото: facebook.com/Ковельское ГТМО)

В Украине сделали пересадку сердца впервые за 15 лет

Сегодня, 25 декабря, украинские хирурги впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца. Операция была проведена в районной больнице города Ковель Волынской области. Об этом врачи Ковельского ГТМО написали в Facebook.

Операцию провела бригада докторов Института сердца Минздрава во главе с хирургом Борисом Тодуровым. Операция прошла в Ковеле, потому что не было возможности транспортировать донорское сердце в столицу.

Пересадка сердца впервые за 15 лет: в Украине провели сложную операцию

Бригада врачей (фото: facebook.com/Ковельское ГТМО)

Сообщается, что донором сердца стал мужчина, у которого была тяжелая открытая черепно-мозговая травма. При этом специалисты установили, что у пациента наступила смерть мозга. Родственники умершего дали согласие на изъятие органов.

Пересадка сердца впервые за 15 лет: в Украине провели сложную операцию

Пересадка сердца в Украине (фото: facebook.com/Ковельское ГТМО)

Волынские врачи отметили, что благодаря тому, что родственники умершего согласились изъять у него органы для трансплантации, удалось спасти жизни трех человек.

Кроме сердца, у погибшего также изъяли две почки. Одну почку пересадили больному в тот же день в Ковеле, а вторую отправили в столицу, где операция прошла уже на следующий день.

Врачи рассказали, что пересадка донорской почки стала второй операцией, которую сделали в Ковеле. Медицинское учреждение получило лицензию на подобные операции в сентябре этого года. При этом уже 20 лет никто не получал данную лицензию. До этого в Украине работало пять таких центров.

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