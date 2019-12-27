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Пересадка органов в Украине: названы космические суммы за операции

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 22:38
Пересадка органов в Украине: названы космические суммы за операции
Пересадка органов в Украине (фото: pixabay.com)

Правительство утвердило тарифы на пересадку органов

Кабинет министров Украины утвердил тарифы на пересадку органов. При этом Соответствующее постановление № 1083 было принято в прошлую среду, 18 декабря.

Итак, цены на операции по пересадке органов разные. Вот перечень стоимости услуг:

  • Аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) обойдется украинцам в 324 тысячи гривен;
  • АВО-несовместимая трансплантация почки будет стоить уже дороже - 721 тысячу гривен;
  • Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" стоит 535 тысяч гривен;
  • Пересадка печени/части печени стоит дороже всего. За такую операцию придется заплатить 855 тысяч гривен.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области умерла от анестезии 41-летняя женщина. Ее муж раскрыл шокирующие детали трагедии. Женщине сделали гинекологическую операцию, и после анестезии она чувствовала себя нормально.

Но на следующий день ей было очень плохо. При этом женщину даже тошнило. Изначально врачи говорили, что это нормально. Мама женщины водила ее в туалет, потому что сама она дойти не могла. Позже их вызвал врач и сообщил, что у женщины отказали все органы. Через три часа она умерла.

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о ненадлежащем исполнении медработниками своих обязанностей.

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