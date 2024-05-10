Пересадка кімнатних рослин: коли краще та як зрозуміти, що пора

Як часто замінювати ґрунт

Це залежить від виду рослини. Швидше зростаючі кімнатні рослини потребують щорічної пересадки. Рослини, що повільніше ростуть, як-от кактуси та сансевієрії можна пересаджувати раз у півтора-два роки.

Весна - це гарний час для пересадки кімнатних рослин із використанням свіжого ґрунту. У цей час є велика кількість сонячного світла, тому рослини матимуть значний ріст коренів, що вимагатиме посадки їх у більший горщик.

Пересадка також необхідна, коли:

рослина виглядає висохлою і легко виймається з горщика, коли ви намагаєтеся її дістати

ви поливаєте рослину, і вода тече на дно горщика, то це означає, що більше не залишається органічних матеріалів для утримання вологи

рослина погано росте і починає жовтіти

ґрунт стає занадто твердим на дотик

ви бачите багато корінців, що ростуть із дренажного отвору на дні горщика

Чим корисне регулярне пересадження

Регулярне пересадження необхідне для здорового росту рослин. Коріння рослини в горщику з часом розростається та горщик стає занадто тісним. Як результат, коріння проростає до стінок горщика, а зростання над ґрунтом уповільнюється.

Більші рослини можна пересаджувати кожні чотири-п’ять років. Виберіть для цього горщик більшого розміру. Коріння отримає змогу розвиватися, а листя у свіжому та пухкому ґрунті стане більшим і міцнішим.

Вранці чи ввечері?

Найкраще процедуру проводити з 16:00 до 20:00. За ніч рослина адаптується до нових умов.

Рано вранці квітка лише прокинулася і не готова до стресових ситуацій. Вдень же підвищується температура повітря, а сама рослина перебуває на самому піку активності. Це впливає на швидкість розвитку після пересадки.