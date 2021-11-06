В перерыве шоу Шустера люди окружили Порошенко для совместного фото (видео)

Во время перерыва на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" зрители не отпускали пятого президента Петра Порошенко для интервью, потому что хотели сфотографироваться.

Это видно на видео трансляции, которую вели в соцсетях .

"Сейчас буду общаться с пятым президентом Петром Порошенко. И видите, его окружили сейчас люди для фотографий. А сейчас мы попробуем его вырвать из объятий и пообщаться", - говорит журналист Василий Пехньо.

В конце концов ему удалось пообщаться с Порошенко.