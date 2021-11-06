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В перерыве шоу Шустера люди окружили Порошенко для совместного фото (видео)

Новина українською →
Київ, Суббота 06 ноября 2021 15:39
В перерыве шоу Шустера люди окружили Порошенко для совместного фото (видео) Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Во время перерыва на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" зрители не отпускали пятого президента Петра Порошенко для интервью, потому что хотели сфотографироваться.

Это видно на видео трансляции, которую вели в соцсетях.

"Сейчас буду общаться с пятым президентом Петром Порошенко. И видите, его окружили сейчас люди для фотографий. А сейчас мы попробуем его вырвать из объятий и пообщаться", - говорит журналист Василий Пехньо.

В конце концов ему удалось пообщаться с Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты на следующих президентских выборах.

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Петр Порошенко
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