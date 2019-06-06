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Перерезали вены: под Львовом в кабинете стоматолога произошло ЧП (фото)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 18:54
Перерезали вены: под Львовом в кабинете стоматолога произошло ЧП (фото)
Под Львовом мужчина перерезал вены стоматологу (фото: коллаж РБК-Укриана)

На стоматолога под Львовом напали с ножом в его кабинете

Под Львовом в селе Мшана произошел ужасный инцидент. Мужчина зашел в кабинет стоматолога и нанес ножевые ранения врачу. В результате нападения у стоматолога перерезаны вены, его госпитализировали. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители установили, что ножевое ранение 55-летнему врачу нанес 65-летний иностранец, который проживает в селе.

Перерезали вены: под Львовом в кабинете стоматолога произошло ЧП (фото)

Под Львовом мужчина перерезал вены стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. За это предусматривается от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Перерезали вены: под Львовом в кабинете стоматолога произошло ЧП (фото)

Под Львовом мужчина перерезал вены стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, что студент устроил поножовщину в житомирском общежитии. Конфликт возник между двумя парнями на общей кухне, где они готовили еду. После словесной перепалки один из парней схватил нож и нанес оппоненту несколько ранений.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского. При этом мужчина был в неадекватном состоянии. Инцидент произошел на Лесном массиве ночью.

Мы также писали о том, что в Италии с ножом напали на украинского актера Артема Ткачука из-за роли в фильме "Пираньи Неаполя", в котором он сыграл молодого преступника. 18-летний актер стал жертвой уличной банды. Сам актер получил два ранения в живот, а его друга жестко избили.

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