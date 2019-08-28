Перерезали горло и выбросили из авто: в Киеве произошло жуткое убийство (видео)

В Киеве в ночь на среду, 28 августа, произошло жуткое преступление. Около 1:30 ночи молодой парень возрастом приблизительно 25-ти лет шел по дороге, истекая кровью, и просил помощи у проезжающих мимо автомобилей. К сожалению, спасти человека не удалось.

В таком состоянии парню удалось пройти еще несколько десятков метров. Трагический случай произошел на пересечении Окружной дороги и улицы Григоровича-Барского, пишет Информатор.

Водитель такси остановился, чтобы помочь парню. Он рассказал, что сперва подумал, что молодой человек пьян и просто хочет, чтобы его подвезли домой. Когда же подошел к парню ближе, увидел, что тот держится рукой за шею, а вся его одежда залита кровью.

В Киеве убили молодого парня (фото: kiev.informator.ua)

К сожалению, попытки водителя оказать парню помощь, оказались тщетными. Перед смертью он успел произнести слово "такси", но что он имел в виду, не понятно - то ли он был пассажиром, то ли водителем такси.

Другие очевидцы рассказали, что незадолго до этого парня выбросили на обочину из серого Daewoo Lanos. После чего легковушка скрылась на большой скорости. Свидетелям удалось заметить, что салон авто был испачкан кровью.

В Киеве убили молодого парня (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Сейчас правоохранители пытаются установить авто, которое могло стать местом преступления.

В Киеве убили молодого парня (видео: kiev.informator.ua)

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