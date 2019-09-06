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Переодел в свою футболку: новые детали убийства молодой женщины в Херсоне

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 15:36
Переодел в свою футболку: новые детали убийства молодой женщины в Херсоне
Убийство женщины в Херсоне (коллаж: РБК-Украина)

Появились странные детали жуткой расправы над молодой женщиной, которую нашли на пляже в Херсоне

Резонансное изнасилование и убийство 36-летней матери двоих детей потрясло жителей не только курортного Херсона, но и всей Украины. Преступник расправился с Еленой Кулаповой после того, как совершил надругательство, нанеся не менее пяти колото-резанных ран шеи и груди.

Напомним, Елена Кулапова вышла в магазин поздно вечером, 2 сентября, без телефона и в домашнем халате. Супруг женщины сначала сам разыскивал ее, а в пять утра обратился в полицию. В 6:45 ее тело было обнаружено на пляже местного Гидропарка.

Недавно стали известны новые странности в преступлении. Так, на теле женщины была надета футболка, которую ранее носил подозреваемый. Причем на ней не было крови, несмотря на обилие колото-резанных ран, пишет местное издание Херсон Daily.

Также опубликовано видео, сделанное еще до того, как женщина была опознана.

Убийство женщины в Херсоне (видео: YouTube/VTVPlus)

Вчера, 5 сентября, в розыск был объявлен некий 21-летний Сергей Сушко, который якобы может быть свидетелем произошедшего. В полиции сообщали, что в ночь убийства, камеры видеонаблюдения зафиксировали его в интернет-кафе, расположенном неподалеку.

Переодел в свою футболку: новые детали убийства молодой женщины в Херсоне

Сергей Сушко, подозреваемый в убийстве (hr.npu.gov.ua)

Сегодня же стало известно, что Сергей Сушко задержан - именно ему предъявили обвинения в расправе над женщиной.

У Елены остались 15-летний сын и 3-летняя дочь. Мама погибшей недавно перенесла инсульт, за ней ухаживает родной брат Елены. А старшая сестра женщины несколько лет назад погибла в ДТП.

Переодел в свою футболку: новые детали убийства молодой женщины в Херсоне

Елена Кулапова с семьей (фото: соцсети)

Ранее мы писали, что вскрылись странные детали из жизни Владиславы Трохимчук, которая в 2016 году на 11 дней оставила двоих маленьких детей в запертой квартире Киева. Из-за чего годовалый мальчик погиб, а двухлетняя девочка чудом выжила.

Также сообщалось, что в Херсоне произошло еще одно зверское преступление. Мужчина два дня держал супругу взаперти и избивал ее, поскольку подозревал в измене. Женщина скончалась от многочисленных травм.

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